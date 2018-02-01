Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede cesedin bir kadına ait olduğunu tespit etti.

Polis kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan ilk çalışmada, cesedin, 14 Eylül 2017 günü Suriye'den savaştan kaçıp geldikleri Adana'da kuzeni Rengin Abdo (21) el ele sulama kanalına atlayarak intihar eden Emine Hani'ye (18) ait olduğu tahmin ediliyor. Rengin Abdo'nun cesedi de 15 Eylül 2017 tarihinde olay yeri yakınında bulunmuştu.

Kadının cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya