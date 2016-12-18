Adana Emniyet Müdürlüğü 24 Kasım 2016 tarihinde Adana Valiliği açık otoparkında bombalı aracın patlatılması, 2 kişinin şehit olması, 33 kişinin yaralanması, geçen hafta İstanbul'da canlı bomba ve bombalı aracın patlatılması, 44 kişinin şehit olması, çok sayıda kişinin yaralanması, dün de Kayseri'de bombalı aracın patlaması sonucu 14 askerin şehit olması, 55 kişinin ise yaralanmasının ardından şehirde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Polis şehrin hem D-400 karayolu hem de otoyol giriş ve çıkışlarında uygulama alanları oluşturdu. Öğle saatlerinde ise uygulama noktasına gelen bir otomobil sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan kovalamaca sonrası otomobil, Belediyeevleri Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde yakalandı. Polis, otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı. Zanlının isminin Önder Ö. olduğu öğrenilirken, zanlının uyuşturucu ticaretinden 2 kaydının olduğu öğrenildi. Polis otomobilde arama yaptı ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Zanlı ise otomobilinin muayenesi olmadığı için kaçtığını söyledi. Polis zanlıyı ve otomobili incelemek üzere 100. Yıl Polis Merkezi'ne götürdü.

"Bomba yüklü 5 araç olduğu yalan"

Bu arada, emniyet yetkilileri, Adana'da vatandaşın can güvenliği için önlemlerin en üst düzeye çıkartıldığını ancak sosyal medyada yer alan ve daha sonra da haber yapılan bomba yüklü olduğu ya da şüpheli olduğu yönünde yayımlanan 5 plakanın gerçek dışı olduğunu, istihbarat birimlerinin böyle bir plaka paylaşımında bulunmadığını, görev ve sorumluluk gereği istihbarat birimlerinin plaka paylaşma gibi bir durumunun kesinlikle olmayacağını bildirdi. Yetkililer vatandaş, polis ve askerin güvenliği için kısacası tüm Adanalıların güvenliği için şüpheli görülen araçların telsizden anons edilerek gerekli tedbirlerin alındığını da kaydetti.

Fatih Keçe

