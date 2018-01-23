Adana’da tarım alanlarını su bastı

Geceden bu yana devam eden yağmur, kentte su baskınlarına neden oldu. Yağışlar nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve mahallelerde su birikintileri oluşurken Yüreğir ilçesindeki bazı tarım alanları da sular altında kaldı. Doğankent Mahallesi’nde 75 dönümlük soğan tarlası sular altında kalırken yetkililer yağışların soğana çok ciddi zarar verdiğini söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüreğir ilçesinde bulunan bazı sebze tarlalarının çok büyük zarar gördüğü belirterek, “Son yılların en fazla yağışı meydana geldi. Kış tam anlamıyla eski günlerine geri döndü. Tarlaların yanından geçen drenaj kanalları taştı. Bu nedenle kanaldaki su seviyesiyle tarladaki su seviyesi aynı noktaya geldi. Yağmur berekettir ancak bu kadar çok yağması üreticiyi zarara götürür” dedi.