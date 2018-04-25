Adana'da termometreler 39 dereceyi gösterdi

Hava sıcaklığının 32 olarak ölçüldüğü Adana'da çok sayıda termometre 39 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar parklara akın etti. Sokaklarda çalışmak zorunda olanlar ise aşırı sıcağa rağmen işlerini yapmaya devam etti.

Ali Rıza Karataş isimli emekli bir vatandaş, yayla veya denize gidecek maddi imkanı bulunmadığı için kentte yaşadığını belirterek, "Havalar iyice sıcaklaştığı zaman yazın suyun altına gireceğiz, günde 2-3 sefer. Su parası ödeyeceğiz. Başka ne olacak? Millet serine, gölgeye kaçıyor. Ne yapacak millet? Rahatsızlığı olan da gidecek hastanede yatacak. Klima varsa açacak, elektrik parası ödeyebiliyorsa ödeyecek, ödeyemiyorsa kışı bekleyecek" diye konuştu.

Mahmut Doğan isimli vatandaş ise ağaçlar Adana'da çok sık budandığı için gölgelik alanların azaldığını savundu.

Merve Demirel isimli genç kız da nisan ayı olmasına rağmen çok sıcak olduğuna vurgu yaparak, "Klimalı ortamlara fazla giriyoruz. Dışarıda genelde parklarda vakit geçiriyoruz" dedi.



Naile Nur Celit de sıcak havada kendini çok kötü hissettiğini kaydederek, "Güneş kremleri ya da klimalı ortamlarda, gölge altlarında geziyoruz. Bu mevsimde bu sıcağa alışık değiliz. Yazın berbat olur. Yaylaya gideriz ,yaylası olmayan da klimada yatar" ifadelerini kullandı.

Kamelyada dinlenen Sait Aslan ise dinlendiği kamelyayı "Gariban yaylası" olarak nitelendirdi.

Nuri Pir - Rüşan Anıl Atar

