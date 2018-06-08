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Adana’da termometreler 45 dereceyi gösterdi

Adana’da sıcaklıklar günden güne artmaya devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde termometreler 45 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar nispeten serin olan parklara akın etti.

Adanada termometreler 45 dereceyi gösterdi

08 Haziran 2018 16:31

Adana'da bugün termometreler 45 dereceyi gösterdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan korunmak için parklara gelen vatandaşlar ağaç altlarında uyudu, çeşmelerde boş yer kalmadı. Sıcaklıklardan hayvanlar da nasibini aldı. 

Parkta serinlemeye çalışan Dilan Güney, “Havalar çok sıcak, Adana yanıyor. Keşke Adana sıcak bir şehir olmasaydı, daha serin bir yerde yaşasaydık” dedi. Serinlemek için yüzmeye gittiklerini ve evde klima çalıştırdıklarını söyleyen Dilan, sıcaklıklara karşı yapabilecekleri başka bir şey olmadığını söyledi.
Emekli olan Bahattin Şenol ise bu yıl sıcakların 1 ay erken başladığını belirterek, “Bu sene sıcak Mayıs ayında başladı. Bundan sonra sıcaklar daha da artar. Daha Temmuz var, Ağustos var” dedi. 

Sıcaklardan korunmak için serin yerlerde oturduklarını ifade eden Şenol, “Evde klima çalıştırsak dünya para. Emekli maaşı yetmiyor abi klimayı çalıştırmaya. Onun için parklara geliyoruz” diye konuştu.  

Rüşan Anıl Atar - Uğur Dikilitaş
 

 

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