Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri üniversiteyi bıraktıktan sonra Kobani'ye giderek bölücü terör örgütüne katılarak burada eğitim aldığı iddia edilen Ayşe Ö. ve Güler A.'nın Adana'ya geldiğini, Güler A.'nın ayrıca Çukurova alan sorumlusu olduğunu belirledi.

Polis, ayrıca zanlılara Adana'da Mevlide Ç., kızı Edibe Ç. ile Ahmet T.'nin yardım ve yataklık yaptığını da tespit etti. Ayşe Ö. ile Güler A.'nın Adana'daki eylemleri organize ettiği, PKK'ya Çukurova'dan eleman kazandırdığını da belirledi.

Polis yapılan bu çalışmanın ardından şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Polis eş zamanlı olarak Ova ve Dağlıoğlu Mahallesi'nde 5 ayrı adrese yaptığı baskında 4'ü kadın 5 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise bir tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlılar cezaevine gönderilirken polis geniş güvenlik önlemi aldı. PKK'nın Çukurova alan sorumlusu olduğu ileri sürülen Güler A'nın basın mensupları çekim yaparken gülmesi dikkat çekti.

Fatih Keçe



