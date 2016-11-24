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Adana'da terör saldırısında kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Adana Valiliği otoparkında bombalı aracın patlatılması sonucu şehit olanlardan ikisinin kimliği belirlendi. Yaralı sayısı 31'e çıktı.

Adanada terör saldırısında kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

24 Kasım 2016 10:43

Sabah saat 08.05 sıralarında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin valilikte görevli bahçıvan Gökhan Aygün (25) ile Göç İdaresi Müdürlüğü personeli iken OHAL Birimi'nde görevlendirilen 2 ay önce nişanlanan Kadir Kırbaşçı olduğu belirlendi.

Öte yandan, yaralıların sayısı 31'e yükseldi.

Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kamil Eskimez ile Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Uğur Temur'un da aralanda bulunduğu 31 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildiği bildirildi.

Fatih Keçe
 

Etiketler: adana, terör saldırısı


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