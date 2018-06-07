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Adana'da toplu taşımacıların taşlı sopalı silahlı kavgası

Adana'da dolmuş ve halk otobüsü şoförleri arasında güzergah meselesi yüzünden pompalı tüfekli, taşlı sopalı kavga çıktı. Çok sayıda yaralının olduğu olaylar polis tarafından yatıştırıldı.

Adanada toplu taşımacıların taşlı sopalı silahlı kavgası

07 Haziran 2018 12:59
Adana'da toplu taşımacıların taşlı sopalı silahlı kavgası - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, dolmuş ve halk otobüsü şoförleri Çukurova ilçesi Pınar ve Huzurevleri mahallelerinde, Türkmenbaşı Bulvarı ve Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı giriş ve çıkışlarında güzergah meselesi yüzünden dün tartıştı. Bugün devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların taşlı sopalı kavgasında çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye giderken olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları yatıştırdı. Polis, kavgada kullanılan onlarca sopayı toplayıp el koydu.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

 

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