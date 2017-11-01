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Adana’da torbacıyı gözaltına alan polise saldırı

Adana’da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını yakalamak isteyen motorize yunus ekiplerine kimliği belirsiz kişiler saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Adanada torbacıyı gözaltına alan polise saldırı

01 Kasım 2017 23:20
Adana’da torbacıyı gözaltına alan polise saldırı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 75019 sokakta meydana geldi. Motorize yunus ekipleri aranması olan bir torbacıyı gözaltına aldığı sırada, kimliği belirsiz kişiler bir anda polise saldırdı. Bunun üzerine polis ekipleri havaya ateş açarak saldırganlara müdahalede bulundu. Daha sonra olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polise saldıran şahıslar mahalle aralarında kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı. Ekipler uyuşturucu satıcısında aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana, torbacı

 

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