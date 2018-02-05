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Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı !

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Adanada trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı !

05 Şubat 2018 22:51

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İlçedeki köprü barajında güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet Kökyıldırım'ın (29) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Postkabasakal Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Bolat'a (58) çarparak savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Kökyıldırım ile Bolat yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bolat ise yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Muhammet Kökyıldırım’ın evli ve ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Emre Bozdemir

Etiketler: adana, kaza

 

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