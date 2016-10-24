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Adana’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.


24 Ekim 2016 10:31

Edinilen bilgiye göre, Kozan-Ceyhan Karayolu, Hacıbeyli Mahallesi'nde yol genişletme çalışması için yıkılan ve yenisinin yapımına başlanan ve karayolunun o bölümünün kapalı olduğu alanda meydana gelen kazada, Hasan Erdoğan'ın kullandığı otomobil, yapılan köprünün korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Erdoğan ile Osman Hakverdi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Onur Mutlu, Yunus Kulaklı ve İlker Bozdoğanoğlu yaralandı. Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Onur Mutlu ve Yunus Kulaklı Adana Numune Hastanesi'ne sevk edildi. İlker Bozdoğanoğlu ise Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kozan Ceyhan karayolunun belli bir süredir yol genişletme çalışmaları nedeniyle kapalı olduğu ve yolun Gaziköy Mahallesi üzerinden verildiği öğrenildi. 

Erol Karaoğlan

Etiketler: adana, kaza


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