Adana'da trafik kazası: 3 yaralı!

Kaza, Kozan Organize Sanayi Bölgesi Güneri Mahallesi Orçan Köyü Yol Kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Gözükara (52) yönetimindeki 01 RN 818 plakalı otomobil yolun mıcırlı olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile otomobil yolun kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Yunus Gözükara ile otomobilde bulunan eşi Leyla Gözükara (50) ve oğlu Emre Gözükara (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde güvenlik önemli alan polis ekipleri kontrollü olarak trafik akışını sağladı.

Emre Bozdemir