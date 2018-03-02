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Adana'da trafik kazası: 5 yaralı...

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Adanada trafik kazası: 5 yaralı...

02 Mart 2018 22:58

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Cumali Genç yönetimindeki 52 FU 228 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden Mustafa Yılmaz yönetimindeki 01 Y 0337 plakalı narenciye yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile Mürsel Genç, Ayşegül Genç ve Durmuş Ali Genç yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.  

Emre Bozdemir

Etiketler: adana, kaza

 

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