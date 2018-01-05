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Adana'da trafik kazası: 6 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Adanada trafik kazası: 6 yaralı

05 Ocak 2018 16:52
Adana'da trafik kazası: 6 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kozan Adana karayolu Tırmıl mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 D 9702 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 33 NRY 84 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki otomobilde reflüje çıkarak durabildi. Kazada her iki araçta bulunan Murat Kılıç (40), Mutlu Zorlu (39), Ahmet Akın (50), Bülent Özcanlı (46), Mesut Hallaç (30) ve Mustafa Mallı (35) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağırılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarmanın kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Emre Bozdemir

Etiketler: adana, trafik kazası

 

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