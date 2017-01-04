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Adana’da trajikomik hırsızlık girişimi

Adana'da iş yerine hırsızların girdiğini öğrenen dükkan sahibi, hızla olay yerine gelerek kepengi kilitledikten sonra polis çağırarak, hırsızları yakalattı.

Adanada trajikomik hırsızlık girişimi

04 Ocak 2017 10:35
Adana’da trajikomik hırsızlık girişimi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saat 19.45 sıralarında Ramazan D., Esat B., L.D. ve H.B. Ulucami Mahallesi 25008 sokak 5 numaralı yerde bulunan bir tekstil firmasının önüne geldi. Şahıslar, önce iş yerinin kepenginin asma kilidini taşla vurarak karıp açtı. Daha sonra da iş yerinin pvc kaplama bölümünden 4 parçayı yerinden çıkartıp oluşan boşluktan içeri girdi. Bu sırada sesleri duyan vatandaşlar, iş yeri sahibi Halil Kayabaşı'nı arayarak olayı haber verdi. Dükkan sahibi Kayabaşı, hemen iş yerine gelip hırsızlar içerideyken açık olan kepengi kapatıp polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kepengi açtığında içeride 4 kişinin olduğunu gördü. Polis ekipleri, zanlıları girdikleri delikten tek tek çıkartıp gözaltına aldı. Zanlılar, içeri hırsızlık amaçla girmediklerini, kendilerine ait bir eşyayı almak için girdiklerini söyledi. İş yeri sahibi ise komşularının kendisini arayarak iş yerine hırsız girdiğini söylediğini belirterek, "Hemen dükkana geldim. Baktım içeride şahıslar var kepengi indirdim polise haber verdim, polisler de yakaladı" dedi. 

Bu arada, iş yerine girenlerin bir yakını ise olay yerine gelip Kayabaşı ile tartıştı. Polis tarafların kavga etmesinin önüne geçti. Zanlılar ise emniyet müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı. 

Fatih Keçe


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