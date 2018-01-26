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Adana'da ulaşıma kar engeli

Adana’nın Pozantı ilçesinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı yolları kapattı.

Adanada ulaşıma kar engeli

26 Ocak 2018 11:15

Aralıksız devam eden kar yağışı Pozantı’da hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı kar yağışı nedeniyle Adana-Pozantı Otoyolu dün gece saatlerinde tek yönlü trafiğe kapandı. Gülek Boğazı mevkisinde çok sayıda araç ilerleyemeyerek beklemeye başlarken, vatandaşlar sosyal medya hesaplarından sürücülere uyarılarda bulunuyor.
Bugün gece 03.00’den beri Pozantı otoyolunda mahsur kalan yolcular sabah saat 09.30 olmasına rağmen hala yetkililerin yolu açmadığını belirterek duruma isyan etti.

Gece saatlerinden beri yolda kaldığını belirten yaşlı bir vatandaş, “Saat 3’ten beri yollar kapalı biz burada kaldık. İlgilenen yok, yol açılmıyor. Pozantı'dayız kar yağıyor mahsur kaldık” dedi.

Bir başka vatandaş ise, Ankara’dan Şanlıurfa’ya gitmek için yola çıktığını belirterek, “Gideceğimiz yere gece 3’ten beri gidemiyoruz. Kar yağışından dolayı donmak üzereyiz. Yetkililer yok mu? Ne yapacağız” diye konuştu.
Ulaşımın tek yönlü olarak kapanması nedeniyle Adana-Pozantı Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. 

Elif Ayşenur Bay

 

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