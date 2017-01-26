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Adana’da uygulama otelinde yangın

Adana’da, Nezihe Yalvaç Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Adanada uygulama otelinde yangın

26 Ocak 2017 07:52
Adana’da uygulama otelinde yangın - Tıkla İzle

Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş mahallesi Cevat Yurdakul Bulvarında bulunan Nezihe Yalvaç Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Uygulama Otelinin son katı olan üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel odasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada bulunan kişileri tahliye ederken, yangına kısa sürede müdahale etti. Uygulama Oteli’nin, odasında çıkan yangın sonrası maddi zarar meydana geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi ayakta tedavi edildi. 

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana, uygulama oteli, yangın


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