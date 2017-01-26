Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş mahallesi Cevat Yurdakul Bulvarında bulunan Nezihe Yalvaç Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Uygulama Otelinin son katı olan üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel odasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada bulunan kişileri tahliye ederken, yangına kısa sürede müdahale etti. Uygulama Oteli’nin, odasında çıkan yangın sonrası maddi zarar meydana geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi ayakta tedavi edildi.

Süleyman Cenk İdaye