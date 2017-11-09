Adana'da uyuşturucu operasyonları: 22 kişi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Narkotim ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2-9 Kasım 2017 tarihleri arasında Seyhan ve Yüreğir ilçelerine bağlı Yıldırım Bayazıt, Kiremithane, Ova, Akkapı, Yeşilyurt, Narlıca, Şehit Erkut Akbay, Karasoku ve Mithatpaşa mahallelerinde daha önceden uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 44 suç şüphelisi gözaltına alındı.

Şahısların üst aramalarında, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 25 kilo 450 gram satışa hazır kubar esrar maddesi, 562 gram eroin maddesi, 1520 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 650 TL tutarında para ele geçirildi.Haklarında işlem yapılan toplam 44 şüpheliden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.