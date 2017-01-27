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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 23 kişiden 18'i tutuklandı.

Adanada uyuşturucu operasyonlarında 18 tutuklama

27 Ocak 2017 16:52

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü'nün Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, 3 gün içerisinde Seyhan ilçesinin Hürriyet, Ova, Gülbahçesi, Onur ve Narlıca mahallelerinde 5 ayrı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, 21 sokak satıcısını gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 13 kilo esrar, 12 gram eroin, 5 bin 162 uyuşturucu hap, 3 pompalı olarak adlandırılan av tüfeği ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aynı zamanda şehrin giriş noktalarında da şüpheli araçlara yönelik çalışma yapan Narkotimler, durdurdukları bir hafif ticari aracı dedektör köpek yardımı ile aradı. Dedektör köpek, boş aracın yakıt deposunun bölümüne geldiğinde tepki vererek uyuşturucunun yerini gösterdi.

Emniyet Müdürlüğü'nün tamirhanesine çekilen aracı vinç yardımıyla kaldıran ekipler, yakıt deposunda 13 kilo esrar ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 23 kişiden 18'i tutuklandı. 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: tutuklama, uyuşturucu operasyonu


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