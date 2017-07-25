Adana’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirdiği planlı çalışma kapsamında Diyarbakır'dan kamyon ve otomobille Adana'ya uyuşturucu getirileceğini tespit etti.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu ve D-400 karayolunda önlem alan ekipler, Sarıçam ilçesinde oluşturulan kontrol noktasına yaklaşan kamyonu durdurmayarak takibe aldı. Ekipler, bir süre sonra 2 otomobilin kamyona öncülük ettiğini tespit etti.

Kamyonu ve öncülük ettiği otomobilleri şehir merkezi istikametine hareket halindeyken durduran ekipler, bölgeden uzaklaşmaya çalışan iki otomobilin de peşine düşüp durdurdu.

Kamyon sürücüsü Sertaç K. ile diğer araçlardaki Murat B., Erdal K., Zafer B., Ozan Y., Ufuk B. ve Ali Ç. gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeği "Kanas" ile yapılan aramalarda kamyonun çeşitli yerlerinde 43,5 kilo esrar bulundu. Otomobillerde ise uyuşturucu bulunamadı.

Diyarbakır'dan uyuşturucuyla yola çıkan otomobil ise TAG otoyolunun Sarıçam ilçesi yakınlarında durduruldu.

Narkotik dedektör köpeği "Coco" ile araçta arama yapan ekipler, arka tampona gizlenmiş 9 kilo esrar ele geçirdi.

Sürücü Bilal Ö., eşi S.Ö., çocukları M.Ö. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Bilal Ö.'nün ifadesinde bir suç örgütünün ailesini öldürmekle tehdit ederek uyuşturucuyu taşımaya kendisini zorladığını öne sürdüğü öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde de 16 kilo esrar, 2 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucularla ilgili bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya