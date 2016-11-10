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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 5'i tutuklandı.


10 Kasım 2016 10:04

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ile Narkotim ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Adana merkezli Diyarbakır, Gaziantep, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana'da Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'nda araçlarda yapılan uygulamada uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahısların üst aramalarında, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 21 kilo 200 gram kubar esrar maddesi, 11 kilo 300 gram toz esrar maddesi, 5 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13 şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Etiketler: adana, uyuşturucu operasyonu


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