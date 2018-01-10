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Adana’da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8’den 7’si tutuklandı.

Adanada uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

10 Ocak 2018 20:44

Edinilen bilgiye göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 3 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 11 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap, esrar ve eroin ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar M.A.Y, E.U, E.C, H.Y, Y.Ç, E.A, A.Ö. ve İ.B, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkartılan zanlılardan 7'si tutuklandı, E.A denetimli serbestlik şartıyla salıverildi. 

Emre Bozdemir
 

Etiketler: adana, uyuşturucu

 

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