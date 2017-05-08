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Adana’da uyuşturucu tacirlerine koçbaşlı darbe: 15 gözaltı

Adana’da, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, operasyonda 3 kilo 850 gram esrar, 70 kök hint keneviri ele geçirildi.

Adanada uyuşturucu tacirlerine koçbaşlı darbe: 15 gözaltı

08 Mayıs 2017 08:48
Adana’da uyuşturucu tacirlerine koçbaşlı darbe: 15 gözaltı - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ve Suçlarla Mücadele Narkotim (NTP), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince şafak vakti operasyon düzenlendi.

’15 gözaltı’
Düzenlenen operasyonda, daha önceden belirlenen 29 adrese 500 polisle eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Hareket polislerinin de desteğiyle, söz konusu mahallere önce zırhlı birlikler girdi ardından uzun namlulu silahla polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis helikopteri ise havadan operasyonda destek verdi. Baskın düzenlenen evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi. Ardından NTP dedektör köpeği ‘coco’ etrafı aradı. Daha sonra polisler de didik didik evlerin içini aradı. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Baskın düzenlenen ev ve işyerlerinde 3 kilo 850 gram esrar, 70 kök hint keneviri ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Etiketler: adana, uyuşturucu operasyonu


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