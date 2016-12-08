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Adana'da vahşice öldürülen kadının uzuvları aranıyor

Adana'da vahşice öldürüldükten sonra 6 parçaya bölünerek çöpe atılan genç kadının birer bacak ve kolunun bulunduğu çöp ayrıştırma tesisinde, diğer uzuvları arama çalışmaları hassas burunlu köpek ve iş makineleriyle arama yapılıyor.

Adanada vahşice öldürülen kadının uzuvları aranıyor

08 Aralık 2016 09:39
Adana'da vahşice öldürülen kadının uzuvları aranıyor - Tıkla İzle

Adana Büyükşehir Belediyesi Çöp Arıtma ve Ayrıştırma Tesislerinde 3 Aralık 2016 günü torba içinde bir kadın bacağının bulunmasının ardından vahşet çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Songül Elçil'in (21) ısınmak ve yemek yemek için girdiği bir kahvehanede garson Fatih K. (37) tarafından öldürülüp 6 parçaya ayrılarak çöpe atıldığı belirlendi. Polis yaptığı aramada çöp tesislerinde kadına ait 1 kol daha buldu. 

Öte yandan, Mersin'in Silifke ilçesinden 2 Aralık 2016 sabahı kadın gövdesi getirildiği, cinayetin 3 Aralık 2016 gecesi işlendiği için Elçil'e ait olamayacağı ortaya çıktı.

Ayrıca Elçil'in gövdesinde en son eşi Harun isminin yazılı bir dövme olduğu, adli tıptaki kadın gövdesinde dövme olmadığı belirlendi. Bunun üzerine polis kadının diğer uzuvlarını bulmak için çöp tesislerine yoğunlaştı. Yaklaşık 30 polis özel kıyafetler giyerek hassas burunlu köpekle tesiste çöp dağını andıran bölgede gece gündüz arama yapıyor. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen kadının sadece bir bacak ve kolu bulundu. Bu arada kadının Almanya'daki akrabaları da gelerek DNA için kan örneği verdi. Genç kadının 3 çocuğundan da DNA için kan örneği alındı. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana


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