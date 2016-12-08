Adana Büyükşehir Belediyesi Çöp Arıtma ve Ayrıştırma Tesislerinde 3 Aralık 2016 günü torba içinde bir kadın bacağının bulunmasının ardından vahşet çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Songül Elçil'in (21) ısınmak ve yemek yemek için girdiği bir kahvehanede garson Fatih K. (37) tarafından öldürülüp 6 parçaya ayrılarak çöpe atıldığı belirlendi. Polis yaptığı aramada çöp tesislerinde kadına ait 1 kol daha buldu.

Öte yandan, Mersin'in Silifke ilçesinden 2 Aralık 2016 sabahı kadın gövdesi getirildiği, cinayetin 3 Aralık 2016 gecesi işlendiği için Elçil'e ait olamayacağı ortaya çıktı.

Ayrıca Elçil'in gövdesinde en son eşi Harun isminin yazılı bir dövme olduğu, adli tıptaki kadın gövdesinde dövme olmadığı belirlendi. Bunun üzerine polis kadının diğer uzuvlarını bulmak için çöp tesislerine yoğunlaştı. Yaklaşık 30 polis özel kıyafetler giyerek hassas burunlu köpekle tesiste çöp dağını andıran bölgede gece gündüz arama yapıyor. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen kadının sadece bir bacak ve kolu bulundu. Bu arada kadının Almanya'daki akrabaları da gelerek DNA için kan örneği verdi. Genç kadının 3 çocuğundan da DNA için kan örneği alındı.

Fatih Keçe