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Adana’da yabancı uyruklu 2 DEAŞ üyesi tutuklandı

Adana’da terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adanada yabancı uyruklu 2 DEAŞ üyesi tutuklandı

10 Şubat 2017 22:31
Adana’da yabancı uyruklu 2 DEAŞ üyesi tutuklandı - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube (TEM) ekipleri, kentte terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimine getirilen zanlılar, daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Lübnan uyruklu Danimarka vatandaşı Abdullah El Halabi (45) ve Irak uyruklu İsveç vatandaşı Mohammed Tevfik Salah (38), emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Süleyman Cenk İdaye


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