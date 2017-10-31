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Adana'da yağ fabrikasında yangın

Adana'da mısır yağı fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Adanada yağ fabrikasında yangın

31 Ekim 2017 08:40
Adana'da yağ fabrikasında yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 07.25'te mısır yağı fabrikasının bir bölümünde yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler durumu hemen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ancak yangın büyük olduğu için fabrikaya çok sayıda ek itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürmeye çalışıyor. Fabrikada yangının yağın hammadesinin tutuşmasıyla çıktığı tahmin edilirken, yangının neden ortaya çıktığı söndürüldükten sonra ortaya çıkacak. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangın devam ederken, itfaiyenin söndürme çalışmaları da sürüyor.

Bu arada, fabrikanın sahibi yaklaşık 1 yıl önce FETÖ'den gözaltına alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştı. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

 

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