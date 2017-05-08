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Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

Adanada yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

08 Mayıs 2017 14:04

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu ve Küçükdikili mahallelerinde 12 ayrı adreste yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Polis iki mahalledeki adreslere, aralarında özel harekat ve terörle mücadele ekiplerinin de olduğu 70 polisle baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ise bin 45 lira, 7 bilgisayar, 50 kupon, 8 harddisk, 10 cep telefonu, 5 defter ve 2 kumar makinesi ele geçirildi. 

Emniyette ifadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: bahis, gözaltı, operasyon, yasa dışı


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