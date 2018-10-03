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Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda 8 tutuklama

Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda 8 tutuklama
Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda 8 tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, ilçedeki 15 eve eş zamanlı olarak operasyon düzenlemiş yasa dışı bahis oynattıkları ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu. 

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında 5 şüphelinin daha arandığı kaydedildi.  

Emre Bozdemir
 

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