Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda 8 tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, ilçedeki 15 eve eş zamanlı olarak operasyon düzenlemiş yasa dışı bahis oynattıkları ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 5 şüphelinin daha arandığı kaydedildi.

Emre Bozdemir

