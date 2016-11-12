Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda yasa dışı bahis oynatıldığı ileri sürülen ev ve iş yerlerine üs üste 3 gün 10 ayrı adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 15 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev, iş yeri ve üst aramasında yasa dışı bahis oynatılırken kullanılan 12 cep telefonu, 11 bilgisayara el konuldu. Ayrıca polis yasa dışı bahisten elde edildiği ileri sürülen 30 bin liraya da el koydu. Zanlılar sorgularında yasa dışı bahis oynatmadıklarını kendilerinin oynadığını ileri sürdü. Zanlılar sevk edildikleri adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe

