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Adana'da yasa dışı bahse ev hapsi cezası

Adana'da yapılan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'üne ev hapis cezası verildi.

Adanada yasa dışı bahse ev hapsi cezası

27 Ekim 2016 09:52

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Kayalıbağ Mahallesi'nde bir kahvehanede yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 4 zanlı gözaltına alındı. Kahvehanede yapılan aramada ise bahisten elde edildiği düşünülen 3 bin 100 liraya el konuldu. Ayrıca aramada çok sayıda yasa dışı bahis oynatmakta kullanılan malzeme ele geçirildi. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmedi. İfadesi alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan 3'üne ev hapsi cezası verilirken, diğer zanlı serbest kaldı.

Fatih Keçe

Etiketler: adana, Yasa dışı bahis


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