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Adana'da yüzlerce at ve eşek kafası ile kemikleri bulundu

Adana'da su birikintisinde yüzlerce at ve eşek kafası ile kemikleri bulundu.

Adanada yüzlerce at ve eşek kafası ile kemikleri bulundu

28 Aralık 2017 11:41
Yüzlerce at ve eşek kafası ile kemikleri bulundu - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Adana'da sık sık at ve eşek operasyonu yapılan Yüreğir ilçesi, Bahçelievler Mahallesi yakınında bulunan su birikintisinde yüzlerce at ve eşek kafası ile kemikleri görenleri hayrete düşürdü.
At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.

Yaklaşık 200 metrelik bir alanda her tarafta at ve eşek kafaları bulunurken, çevreye de çok kötü bir koku yayıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, at ve eşeklerin yanı sıra köpek ve kedilerin de kesildiğini belirterek, "Bunlar her yere satılıyor. Artık Adana'da et yemeye korkar hale geldik. Buna bir çare bulunsun" dedi.
Olay yerine gelen basın mensupları da elleriyle ağız ve burunlarını kapatarak çekim yapmak zorunda kaldı. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, at, eşek, kemik

 

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