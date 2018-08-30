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Adana'da yüzü kapalı kadın paniği

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sonrası tören alanı güzergahında fark edilen ve polisin ikazına rağmen yüzünü açmayan kadın paniğe neden oldu.

Adanada yüzü kapalı kadın paniği

30 Ağustos 2018 11:50

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı Uğur Mumcu Meydanı yönüne tören dağılımı sırasında yüzü şalla kapalı bir kadının gittiği ihbarı üzerine polis harekete geçti. Polis kısa sürede kadını bulup kimlik sorgusu yapıp yüzünü açmasını istedi. Ancak yanında kimliği olmayan kadın yüzünü de açmadı. Bunun üzerine olay yerine terör ekipleri çağrıldı. Kadın ise canlı bomba olma ihtimaline karşılık bir duvar kenarında tutuldu. Polisler uzun namlulu silahlarla kadının etrafında da güvenlik önlemi aldı. Bu sırada kadının yanına kimse yaklaştırılmadı. Polisler sürekli kadının yüzünü açması için ikazda bulundu ancak kadın yüzünü açmadı. Kadın birde polislere kendilerinden şikayetçi olacağını söyleyerek tehdit etti. 

Bu arada olay yerine çok sayıda zırhlı ekipler de sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bir kadın polis olay yerine gelerek kontrollü olarak kadının üzerinde inceleme yaptı. Kadın bu polise de yüzünü açmayarak, "Burada herkes var ben yüzümü açmam" diye karşı çıktı. Kadın polis de kadını polis aracına bindirerek karakola götürdü. Yapılan incelemeden sonra kadının neden yüzünü açmadığı ya da bir terör örgütüyle bağlantılı olup olmadığı ortaya çıkacak. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya 

 

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