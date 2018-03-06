Adana’da zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Varsaklar Mahallesi Sırkntı Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü ismi henüz öğrenilemeyen 01 RU 521 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken karşı istikametten gelen 01 RM 858 plakalı sürücü ismi öğrenilemeyen otomobile ardından yol kenarında park halinde bulunan Süleyman Örek’e ait 01 KAF 96 plakalı otomobile sonra Sinan Uluçay’ın kullandığı 01 Y 5865 plakalı kamyonete çarptı. Kaza sonrası 01 RU 521 plakalı aracın, ismi öğrenilemeyen sürücüsü kaza yerinden uzaklaşırken, kazada aynı araçta yoluculuk ederken yaralanan bir kişi ise ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi alarak yolu bir süre trafiğe kapattı.

Öte yandan kazanın gerçekleştiği cadde üzerinde bir taziye çadırının bulunması ve bölgenin kalabalık olması nedeniyle kazaya karışan araçların taziyeye gelen vatandaşlara çarpmaması rahat bir nefes aldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Emre Bozdemir