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Adana'da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

Adana'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen minibüsün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı. Kazada 2 motosiklet, 1 bisiklet, minibüs ve 11 otomobil hasar gördü.

Adanada zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

30 Nisan 2018 10:11

Edinilen bilgiye göre kaza, Seyhan ilçesinde D-400 karayolundaki Trafik kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen Ahmet A. yönetimindeki 01 M 0180 plakalı dolmuş minibüsü, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

16 kişinin yaralandığı kazada 2 motosiklet, 1 bisiklet ve 11 otomobil hasar gördü. Araçların arasında sıkışan motosikletli bir kişi ile aracında sıkışan taksici, itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Nuri Pir - Serkan Çetinkaya

 

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