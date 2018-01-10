Adana’da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Kaza, Yüreğir ilçesi D-400 karayolu Köklüce Mahallesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa İşçioğlu yönetimindeki 31 ZF 484 plakalı mandalina yüklü kamyon kontrolden çıkarak önündeki 80 M 7070 plakalı minibüs, 01 VP 136 plakalı kamyonet ve 01 S 0034 plakalı servisle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü İşçioğlu ile diğer araçlardaki Mürsel Çetinkıran, Ramazan Yılmaz, Hasan Kurt, Özden Çelik, İlker Öz, Kayhan Bulut ve Mehmet Taşdövn yakalandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Süleyman Cenk İdaye

