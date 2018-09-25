Adana'daki cinayete 3 tutuklama

Dün gece çevreyolu üzeri Hacimirzalı Mahallesi'nde Emrah G. (29) ile Cihangir Kuşvuran (30), Mehmet Ali Örs (34) ve Necati Göksoy (29) arasında borç meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüşmüş ve Emrah G'nin, yanındaki pompalı tüfekle ateş açması sonucu Kuşvuran, Örs ve Göksoy yaralanmış, yaralılardan Cihangir Kuşvuran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cinayet şüphelisi Emrah G. ise polisin yaptığı araştırma neticesinde olaya karıştığı tüfekle yakalanmıştı.

Cinayet zanlısı Emrah G. ile olaya yardım ve yatakçılık ettiği iddia edilen ağabey Erkan G. ve anne Durdu G. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar sevk edildikleri mahkemece “kasten adam öldürmek suçundan” tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olaya yardım ettiği iddia edilen zanlının babası E.G.'nin ise polis tarafından her yerde arandığı öğrenildi.

Emre Bozdemir