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Adana'daki feci kazada 2 kızını kaybeden baba isyan etti

Adana'da hafif ticari aracın kaldırıma çıkarak çarptığı çocuk arabasında bulunan 2 ve 4 yaşındaki kızlarını birer gün arayla kaybeden baba Hıdır Savcı, gözyaşları içinde sürücünün en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Adanadaki feci kazada 2 kızını kaybeden baba isyan etti

05 Ekim 2016 14:25
Adana'daki feci kazada 2 kızını kaybeden baba isyan etti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza, Seyhan ilçesi, Yenibey Mahallesi'ndeki Eminağa Caddesi'nde dün meydana geldi. 01 BPN 82 plakalı hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkarak park halindeki 01 UL 618 plakalı motosiklet ve 31 MC 371 plakalı kamyonete, ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada Hediye Savcı (25) ile çocuk arabasındaki kızı Aslı (4) ile 2 yaşındaki Cahide Savcı, Nedim Kılıç (36) ile oğlu Enes Kılıç (12) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla sevk edildikleri özel hastanede tedaviye alındı. Olaydan sonra 2 yaşındaki Cahide Savcı hayatını kaybetti. Aile, Savcı'yı gözyaşları içinde dün Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verdi. 4 yaşındaki Aslı Savcı ise durumu ağır olduğu için Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aslı Savcı da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu gece hayatını kaybetti. Baba Hıdır Savcı, birer gün arayla iki kız çocuğunu kaybetmenin acısıyla yıkıldı.
Aslı'nın cenazesi hastane morgundan alınarak gece adli tıp kuruma morguna kaldırıldı. Sabah yapılan otopsinin ardından Aslı'nın cenazesi Küçükoba Mezarlığı'na getirilerek burada kılınan cenaze namazının ardından kız kardeşinin yanında toprağa verildi. 

Baba Hıdır ve küçük kızın amcaları mezar başında gözyaşlarına boğuldu. Baba Savcı, kızlarına çarpıp öldüren, eşini ise ağır yaralayan sürücünün en ağır bir şekilde cezalandırılmasını isteyerek gözyaşlarına boğuldu. Baba Savcı, iki kızını kaybettiğini, canının çok yandığını belirterek, kızının mezarı başında "kızlarım" diye ağlaması mezar başındaki herkesi gözyaşlarına boğdu. 

Özel Güney Adana Hastanesi'nde tedavi altında olan anne Hediye'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hürriyet Polis Merkezi'ne teslim olan sürücü Ahmet E. ise hala sorguda. Sürücünün, ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya
 


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Toplam Yorum (2)

  • xyz : 05 Ekim 2016, Çarşamba 14:44
    00
    sürücünün babası meşhur ve zenginse,yada belediye başkanıysa;birkaç ay yatar çıkar,belki de ölenler kusurlu bulunur bilirkişi tarafından ve hiç yatmadan çıkar.yok sıradan biriyse en az 15-20 yıl yatar.
  • : 05 Ekim 2016, Çarşamba 14:38
    00
    tarifi olmayan bi aci Allah rahmet eylesin
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