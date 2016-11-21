Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 2814 Sokak, 17 numaralı evde meydana geldi. Bundan yaklaşık 19 yıl önce evlenen Sibel (37) ve Ali Keklik (44) arasında koca Keklik'in arsası satılarak 40 bin liraya satın alınan evden dolayı kavga başladı. Dün de Ali Keklik eşi Sibel Keklik ve oğulları Okan (15) ile Özgür Keklik'i (13) öldürerek kendini astı. İşlenen cinayet ve intihar olayıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Evde yapılan incelemede polis Ali Keklik'in tek başına uyuyan Özgür Keklik'in (13) boğazını tahra ile keserek öldürdüğünü, daha sonra ise eşi Sibel ile diğer oğlu Okan'ı öldürmek için yan odaya geçtiğini, birlikte uyuyan anne oğlun bir anda uyandığını, elinde bıçak ve tahra olan Ali Keklik'e karşı koymaya başladıklarını tespit etti. Ancak anne ve oğlun uzun süre Ali Keklik ile boğuşmasına rağmen Keklik'in eşini ve oğlunu yaraladığı, daha sonra da defalarca bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.

Yapılan incelemede Sibel Keklik'in başında ve vücudunun değişik yerlerinde 11 bıçak darbesi, Okan Keklik'in ise vücudunda 8 bıçak darbesine rastlandı. Vahşi kocanın eşinin ve oğlunun kesin ölmesi için boğazlarını da kestiği belirlendi. Ali Keklik'in bunları yaptıktan sonra öldürdüğü eşi ve iki çocuğunu battaniyeye sardığı, daha sonra kendisinin kıyafetlerini değiştirip dışarı çıkıp geri eve gelerek eşi ve oğlunu öldürdüğü odada kendini iple astığı öğrenildi. Dün adli tıp kurumu morguna kaldırılan cenazelerden anne ve iki oğul otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ali Keklik'in cenazesinin ise yakınları tarafından Kozan'a götürüleceği ileri sürülüyor.

Fatih Keçe