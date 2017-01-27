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Adana'daki mahkeme çıkışı silahlı kavga

Adana'da mahkeme çıkışı iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı olayda iki taraftan gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Adanadaki mahkeme çıkışı silahlı kavga

27 Ocak 2017 14:11
Adana'daki mahkeme çıkışı silahlı kavga - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, D. ve D. aileleri geçmişte Yusuf D. tarafından Seyhan D.'nin yaralanması sonucu mahkemelik oldu. 24 Ocak günü Adana 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşma sonrasında adliye binası yanındaki çay bahçesine gelen Yusuf, Hüseyin, Akan Kani, Recep, Hasan, Emrah D. ve Barış Ş. ile karşı gruptan Murat, Seyhan, Mecnun ve Tamer D. arasında kavga çıktı. Bir tabanca ve pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgada Yusuf, Hüseyin, Akan Kani, Recep D. silahla, Emre D. ile Barış Ş. ise darp edilerek yaralandı. Karşı taraftan da Murat D. darp edildi.

Olay yerine gelen polis havaya ateş ederek zanlıları etkisiz hale getirdi. Zanlılar gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin D. hastanede hayatını kaybederken, Hasan D.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Hastanede tedavi gören Murat D.'nin tabancayı kendisinin kullandığını ileri sürdüğü öğrenildi. Polis olaydan sonra Murat D.'nin de aralarında olduğu iki taraftan 7 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: adana


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