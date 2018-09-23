Adana'daki orman yangınında 3 hektar ormanlık alan kül oldu

Yangında ilk belirlemelere göre 3 hektar ormanlık alan kül olurken, yangının kısmen devam ettiği ve kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sülemiş Mahallesinde sebebi bilinmeyen bir şekilde ormanlık alanda çıkan yangında üç hektarlık alanın kül olduğu öğrenilirken, yangının kısmen devam ettiği, yangına dört helikopter ve bir uçakla havadan, çevre ilçelerden gelen çok sayıda arazöz ve orman işletme personelleri ile vatandaşların müdahalesi devam ediyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yangının büyük oranda söndürüldüğü ancak bazı bölgelerde kısmen devam ettiği ve söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.



Emre Bozdemir