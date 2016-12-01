Tarsus Şehir Mezarlığı morgunda alınan cenazeler musalla taşına konuldu. Burada Yusuf Yıldıran’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Fatma Canatan’ın naaşı toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla Mersin’in Çamlıyayla ilçesine gönderildi.
Küçük Sare Betül Genç’in gözaltındaki babası yurt müdürü Cumali Genç de özel izinle 2 sivil polis nezaretinde cenazeye katıldı.
Küçük kızın cenazesi daha sonra omuzlarda taşındıktan sonra Tarsus Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Törene, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur ile çok sayıda vatandaş katıldı.