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Adana'daki yurt yangınında ölen çocuk ile eğitmen toprağa verildi

Adana’nın Aladağ ilçesindeki yurt yangınında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Sare Betül Genç ile eğitmen Fatma Canatan, düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine Sare Betül Genç’in gözaltındaki babası yurt müdürü Cumali Genç de özel izinle katıldı.

Adanadaki yurt yangınında ölen çocuk ile eğitmen toprağa verildi

01 Aralık 2016 11:04
Adana'daki yurt yangınında ölen çocuk ile eğitmen toprağa verildi - Tıkla İzle

Tarsus Şehir Mezarlığı morgunda alınan cenazeler musalla taşına konuldu. Burada Yusuf Yıldıran’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Fatma Canatan’ın naaşı toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla Mersin’in Çamlıyayla ilçesine gönderildi.

Küçük Sare Betül Genç’in gözaltındaki babası yurt müdürü Cumali Genç de özel izinle 2 sivil polis nezaretinde cenazeye katıldı.

Küçük kızın cenazesi daha sonra omuzlarda taşındıktan sonra Tarsus Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etiketler: adana yurt yangını, Fatma Canatan, Sare Betül Genç


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