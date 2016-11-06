Diğer
Kategoriler

Adana’dan acı haber: 1 şehit

Adana’da bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının yaptığı korsan gösteriye müdahale sırasında ağır yaralanan polis şehit oldu.

Adanadan acı haber: 1 şehit

06 Kasım 2016 21:47
Adana’da bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının yaptığı korsan gösteriye müdahale sırasında ağır yaralanan polis şehit oldu.  

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi’nde HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasını bahane ederek korsan gösteri yapan PKK yandaşı gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında ateş açılması sonucu 1 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memuru Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan memur için telsiz anonsundan acil kan istendi. Bu sırada hastaneye Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak da geldi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen polis memuru kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memurunun naaşı morga kaldırıldıktan sonra yarın saat 10.00’den valilik bahçesinde tören düzenlenerek memleketine uğurlanacak.

Etiketler: 1 şehit, acı haber, adana


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!