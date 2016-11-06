Adana’da bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının yaptığı korsan gösteriye müdahale sırasında ağır yaralanan polis şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi’nde HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasını bahane ederek korsan gösteri yapan PKK yandaşı gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında ateş açılması sonucu 1 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memuru Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan memur için telsiz anonsundan acil kan istendi. Bu sırada hastaneye Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak da geldi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen polis memuru kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memurunun naaşı morga kaldırıldıktan sonra yarın saat 10.00’den valilik bahçesinde tören düzenlenerek memleketine uğurlanacak.