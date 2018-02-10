Adana'dan Mehmetçiğe 60 ton portakal

Kozan Yaş Sebze ve Meyveciler Odasının organizasyonu ve hal esnafının destekleri ile hazırlanan 60 tonluk portakal kasaları tırlara yüklenerek, Afrin'e gönderilmek üzere dualarla Kilis'e doğru yola çıktı. AK Parti Adana Milletvekili ve MKYK Üyesi Tamer Dağlı, "Hal başkanımız olmak üzere Ticaret Odası Başkanımıza, Belediye Başkanımıza, Sayın Kaymakamımıza, iş adamlarımıza ve değerli Kozanlı hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. Biz bugün burada bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için, bayrağımızın özgürce dalgalanması için, Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olan YPG ve DAEŞ ile mücadele eden ve bu ülkenin bölünmez bütünlülüğüne darbe vurmak isteyen hainlerle büyük bir mücadele içinde olan askerlerimize moral vermek amacıyla toplandık. Kozan'ı temsil eden portakalımızı kardeşlerimiz araçlara yüklüyorlar. Bir grup önce Kilis'e, sonra Kırıkhan'a geçeceğiz. Oradaki askerlerimize moral vereceğiz" dedi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, "Öncelikle sınır güvenliğimiz ve ülkemizin güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetlerimiz önemli bir operasyon yürütüyorlar. Buradan tüm askerlerimiz ve harekata katılan tüm Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun. Onların arkasındayız. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk de, "Bugün birlik ve beraberlik günü. 81 milyon olan Türkiye yumruk oldu. Şuanda sınır ötesinde maalesef yuvalanmış olan çapulcular ile uğraşıyoruz. Sırf dua yetmiyor, biz onlara maddi manevi ne gerekiyorsa burada dualarımızla birlikte sembolikte olsa yardım göndermek, onlara cephenin gerisinde unutulmadığını bilmeleri için Kozan halkı tek yumruk oldu. Sağı solu yok, bu işin ideolojisi yok. Hep birlikteyiz. Oraya sembolikte olsa narenciyesini takdim ediyoruz. Başta bu işi yönlendiren hal başkanı olmak üzere bu işte katkısı olan tüm Kozanlılara teşekkür eder ve orada cephede oluşan sivilinden askerine, komutanından erine kadar hepsine kazanız mübarek olsun, kılıcınız keskin olsun, biz arkanızdayız diyoruz" dedi.

Kozan Yaş Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Süleyman Delibaş ise, "Afrin'deki operasyona katılan cephede savaşan Mehmetçiğe 60 ton portakal gönderiyoruz. Kozanımızın portakalını onlara ikramda bulunmak üzere böyle bir organizasyon yaptık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Kozan'daki hal esnaflarımızla birlikte bugün 60 ton narenciyeyi askerlerimize gönderiyoruz. İnşallah yerine ulaşacak ve tekrar göndereceğiz. Bu organizasyonu askerlerimize maddi amaçlı değil, onların yanında olduğumuzu bilmeleri amacıyla ve kalbimizin yanlarında olduğunu hissetmeleri amacıyla hazırladık" dedi.

Emre Bozdemir