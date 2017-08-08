Adanalı çoban Polat Ersin'in TEOG zaferi

Hayatta başarıyı yakalamak için çobanlık yaptığı keçilerin inadı ile yaklaştığını söyleyen Polat, okul birinciliğini TEOG sonuçlarının açıklanması ile fen lisesi kazanarak taçlandırdı. Polat’ın hayali kaymakam olup köyündeki imkansızlıkları kaldırarak, çocukların daha iyi şartlarda okumasını sağlamak.

Adana’nın Toros Dağları eteklerindeki Feke ilçesinin Gaffaruşağı köyünde çobanlık yapan 14 yaşındaki Polat Ersin, TEOG'dan 466 puan alarak, fen lisesini kazandı. Yolu olmayan ve ilkokulu birleştirilmiş sınıflarda eğitimini tamamlayan, karşı köylerindeki Ormancık Ortaokulu'na da zor şartlarda gidip gelerek okuyan Polat Ersin, hayali olan fen lisesini yatılı olarak kazandı. TEOG sonuçlarının açıklanması ile büyük sevinç yaşayan Polat Ersin başarısında, çobanlık yapsa da düzenli çalışmanın etkisi ve öğretmenlerinin desteği olduğunu söyledi.

13 keçiyle gelen başarı

TEOG sonuçlarının açıklanması ile Kayseri Tomarza Fen Lisesini yatılı olarak kazanan Polat Ersin ilk teşekkürünü ailesine ve öğretmenlerine etti. İhlas Haber Ajansına konuşan Ersin, başarısının sırrının düzenli ders çalışma olduğunu belirterek, “Sabah 7’de kalkıyorum ve 8’de okulda oluyordum. Okuldan çıktıktan sonra keçileri dağda otlatıyorum. Keçileri otlatırken soruları çözüyorum ve sınavlara hazırlanıyordum. 13 keçim ile birlikte aslında ders çalışıyorum” dedi.

Çobanlık yaparak TEOG’da 116 net yaptı

"Köyde ve evde iş bitmiyor. Bir o yana bir bu yana iş için koşturuyorum, alışmayana zor olabilir ama alışana kolay geliyor" diyen Ersin, "Ev işinde her işi yaparım. 13 keçim var. Bazen keçilerle konuştuğum da oluyor. Okulda yaşadıklarımı paylaşıyorum. 466 puan aldım. İlk TEOG’da 109 ikinci TEOG’da 116 net yaptım" diye konuştu.

Hedefi kaymakam olmak

Kaymakam olmak istediğini ifade eden minik çoban Polat Ersin, “Feke’nin kaymakamı olmak istiyorum. İlçemize hizmetlerde bulunmak istiyorum. Burada yaşamak kolay değil düzgün bir yol yok, kışın dize kadar kar yağıyor, yol kenarları uçurum, şoförün bir hatasında direk gideriz. Şartlarımız zor, köy hayatı zor ama başarmak güzel bir duygu” şeklinde konuştu.

Ailenin en küçüğü olan Polat, ağabeylerinin kendisine çok büyük moral ve destek verdiğini belirterek, engelli olan bir kardeşini de ilerde tedavi ettirmek istediğini ifade etti. Polat, "Elimizden geleni onun için de yapmak isterim. Onun da bir yolu olursa, ilerleyen tıpla birlikte ilerde onu da tedavi ettirmek isterim" dedi.

Beril Solmuşgül