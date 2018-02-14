Adanalı gencin aşkına mesafe engeli

Doğuştan yüzde 82 fiziksel engeli bulunan 32 yaşındaki Fatih Öztürk, 2 yıl önce internet üzerinden ülkeleri incelerken Liberya Cumhuriyeti’nde yaşayan Pinky M. Prosser (25) ile Facebook aracılığıyla tanıştı. İkili önceleri arkadaş olarak ülkeleri hakkında konuşurken daha sonra birbirlerine aşık oldu. Aradan geçen 1.5 yıl sonra çift evlenmek için karar verdi ancak bu sefer de maddi imkansızlıklar nedeniyle Pinky Türkiye’ye gelemedi, Fatih de Liberya’ya gidemedi. Aralarındaki 10 bin kilometre uzaklığa rağmen ikilinin tek umudu kendilerine uzatılacak bir yardım eli.

Bu arada, Fatih Öztürk, üzerinde sevdiği kızın resminin olduğu ve ‘Verin benim sevdiğimi’ yazılı bir afiş hazırlayıp sosyal medyada paylaşarak sesini duyurmaya çalıştı.

"Hayallerimiz var"

Fatih Öztürk, Liberya ile Türkiye’nin arasında 10 bin kilometre olduğunu ve sevdiğine kavuşmak istediğini söyledi. Pinky ile hayaller kurduğunu anlatan Öztürk, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle kendilerine yardım edilmesini isteyerek, "Hayaller kurduk ve niyetimiz ciddi, kalplerimiz halis. Kendisine ben engelli olduğumu söyledim ve kendisi de bana 'ben senin yüreğini görüyorum' dedi. 'Allah insanı güzel veya çirkin olarak yaratmaz insanları güzel veya çirkin kılan tutumlarıdır' dedi. Ben de bu bayanla evliliğimi kurmak istiyorum. Sıcak bir yuvamın olmasını istiyorum. Bu bağlamda, devlet büyüklerime, hayırsever iş adamlarıma Liberya Cumhuriyeti’nde işgücüne sahip olan iş sahiplerine ben buradan çağrıda bulunuyorum. Ben de sevgi bağını yeşertmeye çalışıyorum" dedi.

Pinky M. Prosser’in de Adana’ya gelmek istediğini belirten Öztürk, "Bu sevginin Adana’da gerçekleşeceğine inanıyorum ben. Tahmini olarak 10 bin lirayı buluyor maliyet ve vize işlemleri var. Benim de bütçem buna el vermiyor. Bu kişiyi bana ulaştırmaları için vize konusunu çözmeleri için ümit ediyorum" diye konuştu.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

