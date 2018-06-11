Adanalı gençler serinlemek için 'motoküvet' yaptı

Adana'da iki genç, motosiklete küvet takıp içine de su koyarak Adana caddelerinde gezince vatandaşlar ilginç gördükleri bu aracın görüntüsü çekip sosyal medyaya yüklemişti. Bu görüntülerin ardından ilgi odağı olan ve "motoküvet" denilen aracı yapanların meslek lisesi öğrencileri Eren Yıldız ve Murat Özden olduğu ortaya çıktı. Motosiklete küvet takarak herkesi şaşırtan gençler gezerken vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Gençleri görenler ise durdurup fotoğraf çektiriyor. Hatta bazıları bebeklerini küvetin içindeki suya sokarak serinlemesini sağlıyor.

"Sıcaktan bunaldık bunu yaptık"

Eren Yıldız, "motoküvet" adını verdikleri aracı sıcaktan bunaldıkları için yaptıklarını söyleyerek, "Adana'nın sıcaklarını herkes biliyor bunaldık artık. Böyle bir şey yapalım dedik zaten bundan önce de böyle bir projemiz olmuştu ama bu kadar başarılı olmamıştı gündeme getirememiştik. Bir aydır uğraşıyoruz sağ olsun birkaç ağabeyimizin desteğiyle tamamladık. Ufak tefek eksikleri kaldı bize bir destek yok eğer olsa daha iyi şeyler yapabilirdik. Mahallede arkadaşlarla oturup çekirdek yiyorduk havada çok sıcaktı ne yapalım falan derken bu küvet fikri ortaya çıktı. Trafiği tehlikeye atmadan yavaş bir şekilde serinleyerek ilerliyoruz. Bundan önceki küvet yurt dışından gelmişti, şuanda kullandığımızı ise bir ağabeyimizden aldık diğer motor parçası ve korna da başka bir ağabeyimizin hediyesi" dedi.

Yıldız, aracın bu kadar ilgi çekeceğini tahmin etmediklerini belirterek, "Biz motoküveti kendimiz için yaptık ama insanlar çok ilgi göstermeye başladı. Geçen gün biri gelip 750 lira vereyim bana verin dedi ama satmadık. Hem gezip hem serinliyoruz" diye konuştu.

Küvetin içinde serin serin yolculuk yapan Murat Özden ise şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızın desteğiyle serinlemek için yaptık ve bu kadar ilgi çekeceğini bilmiyorduk. Elimizde olan şeyleri birleştirip yaptık şu anda suyun içindeyim ve çok güzel. Olduğumuz yerde değil gezerek serinliyoruz. Sağ taraf normal motosikletti, küvet de ayrı bir şekildeydi bunları biz monte ederek bu hale getirdik."

Motoküvete elle çalışan su fışkırtan sistem de monte eden iki arkadaş, vatandaşların şaşkın bakışları arasında gezmeye devam etti.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya