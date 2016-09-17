Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyete ve demokrasiye her zamankinden daha fazla sahip çıkma zamanı olduğunu söyledi. Başkan Karalar, “Ülkemiz zor günler geçiriyor. Son yıllarda yaşadığımız olayların, travmaların tarifi yok. Her gün şehit haberleri alıyoruz. Bizleri ayrıştırmaya çalışıyorlar, bizleri bölmeye çalışıyorlar. Bundan birkaç yıl önce kim derdi ki 10 yaşında bir çocuk çıkacak insanları en mutlu günlerinde hedef alacak. Kendini patlatacak! Ama gelin görün ki bu saydıklarım artık bizim ülkemizde yaşanıyor. Bizler ayrışmak istemiyoruz. Bizler bölünmek değil, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik, demokratik hukuk devletinde kardeşçe yaşamak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Ünal’dan Başkan Karalar’a teşekkür

Karataş Belediye Başkanı Başkan Ünal ise konuşmasında Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ilçelerinin sorunlarıyla hassasiyetle ilgilendiğini yapılan hizmetlerde önemli katkıları olduğunu söyledi. Başkan Ünal, “Koray Avcı konserini geçen ay yapmayı planlıyorduk ancak yaşanan acılardan dolayı iptal ettik. Bizleri yıldırmaya çalışıyorlar ama şu unutulmamalı ki bizler yılmayacağız. Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Hattı müdafaa yoktur sathi müdafaa vardır”

Başkan Boğaçhan Ünal, konuşmasının ardından Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a ilçelerine yapılan hizmetlerden dolayı Karataşlılar adına teşekkür plaketi verdi. Adana’nın menfaatleri doğrultusunda çalıştıklarının altını çizen Başkan Karalar, “Hattı müdafaa yoktur sathi müdafaa vardır o satıh bütün Adana’dır” diyerek sadece Adana’ya değil ihtiyaç halinde Adana’nın tüm ilçelerine hizmet götürmeye çalıştıklarını söyledi.

Ünal, Avcı’dan gelecek yılın sözünü aldı

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Koray Avcı, Adanalılara müzik ve eğlence ile dolu unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Konserin sonunda ise Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal ile Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sahneye çıkarak Koray Avcı’ya plaket verdi. Başkan Boğaçhan Ünal gelecek yıl düzenlenecek olan Büyük İskeder Festivaline Koray Avcıyı davet etti. Avcı ise seve seve geleceğini söyledi.