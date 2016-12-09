Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Aralık Pazar günü, Karaisalı ilçesi Sadıkali Mahallesi ve ASKİ Su Pompasına 09:00-15:30 saatleri arasında, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44005, 44015, 44007, 44065, 44063 ve 44059 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında, Yeşilyurt Mahallesi 70342, 70340 ve 70352 sokaklar 10:00-17:00 saatleri arasında, Reşatbey Mahallesi 62001, 62002 ve 62003 sokaklar 07:00-11:00 saatleri arasında, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1847, 1848, 1849, 1850 ve 1852 sokaklar 09:00-15:00 saatleri arasında, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi ve Güzelyalı Mahallesi 81017, 81020, 81021 ve 81038 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesine 09:00-16:30 saatleri arasında, Beyceli Mahallesi 55, 1039 ve 1040 sokaklar 09:00-12:00 saatleri arasında, Beyceli Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Hürriyet, Kemalpaşa ve Yeni mahalleleri ile Özsayın, Akro Koruma, Sefa Tarım, Oğuz Plastik, Sapmaz Mühendislik, Tansuğ Makine, Burgman, Dental Plaza, Güven Plastik, İncirlik DDY İstasyonu, Sönmezler Makine, Aktif İş Makinaları, Hedef Asma Tavan, Acar Çelik Un ve Miroğlu Tarım’a 09:00-15:00 saatleri arasında, Balcalı Mahallesi Çukurova Üniversitesi Kampüsü, Balcalı Hastanesi, DSİ TOKİ Konutları, DSİ Makine İkmal ve ATO Anadolu Lisesine 13:00-15:00 saatleri arasında, Yeni Mahalle Onatça, Hürriyet Gazetesi, Turkuaz Matbaacılık, Dental Plaza, DRK Lojistik, MNG Kargo, Garip Tavukçuluk, Burak Galvaniz, Et ve Süt Kurumu, Efes Pilsen, Büyük Toptancılar Sitesi, Traktörcüler Sitesi ve İnan Lastik Kaplama’ya 07:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Karataş ilçesi Yeni, Kemaliye, Karşıyaka ve Orta Mahalleleri ile Palmiye Sitesi, Sağlık Sitesi, Severoğlu Sitesi, Esentepe Sitesi, Saklı Cennet Restoran, Harb-İş Sitesi, Mercanlı Sitesi, Adova Sitesi, Derin Deniz Otel, Karataş Belediyesi Ulaştırma ve Garaj Amirliği, Deniz Bank, Ziraat Bankası, ATM'ler, Esnaf Sanatkarlar Odası, Karataş İl Özel İdaresi, Polis Lojmanı, Jandarma Lojmanı, Kaymakamlık Lojmanı, DSİ Kampı, Mavideniz Sitesi, Mağarsus Sitesi, Güvercin Sitesi, Öyküm Butik Oteli, Hasgül Apartmanları, Hasan Katibe Karataş Sitesi, Pamuk Sitesi, Dilek Sitesi, Ömer Bayran Tatil Sitesi, Yonca Sitesi, Falez Evler Sitesi, Özaltın Sitesi, Arkadaş Sitesi, Kısacıklar Sitesi, Asu Sitesi, Işık Sitesi, Aydınlık Evler, Üniversite, Karataş İMKB Çok Programlı Lisesi, Kadın Kapalı Ceza Evi, Batuman Sitesi ve Çatalbaş Buz Fabrikasına 08:30-17:00 saatleri arasında, Yumurtalık ilçesi Asmalı ve Kesmeburun mahallelerine 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 2283, 2289 ve 2284 sokaklara 13:00-17:00 saatleri arasında, Atakent Mahallesi 2242, 2239 ve 2243 sokaklara 09:00-12:00 saatleri arasında, Yahşiler Mahallesine 09:30-15:00 saatleri arasında, Levent Mahallesi Girne Bulvarı Toprak Mahsulleri Ofisi ve Adanava Hotel’e 08:30-17:00 saatleri arasında, Kozan ilçesi Turunçlu Mahallesi Merkez Sokağa 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Ceyhan ilçesi Kelemeti Mahallesi ile ASKİ Su Arıtma Tesisi, Nurkireç, Mesyağ, Doğa Gıda, Bozçalar, Bozkurtlar Tekstil, Ceyhan Un, Tokbin Ticaret, Yağcı Tarım ve Obsidyen Madencilik’e 09:00-11:00 saatleri arasında, Aydemiroğlu, Altıocak, Kaltakiye, Şahin Özbilen, Belediye Evleri, Küçükkırım, Yarsuat, Esentepe, Fatih Sultan Mehmet, Hürriyet, İstiklal, İnönü ve Emek mahalleleri ile Site Polis Karakolu, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına 09:00-12:00 saatleri arasında, Gazi Osman Paşa Mahallesine 07:30-17:00 saatleri arasında, Modernevler Mahallesine 07:45-17:00 saatleri arasında elektrik kesilecek.