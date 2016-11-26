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Adana’nın 12 ilçesinde elektrik kesintisi

Adana’nın Çukurova, Seyhan, Karaisalı, Pozantı, Karataş, Sarıçam, Kozan, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Ceyhan ve Yüreğir ilçelerinde pazar günü bakım, tesis ve 3. Şahıs çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Adananın 12 ilçesinde elektrik kesintisi

26 Kasım 2016 12:28

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Kasım Pazartesi günü, Çukurova ilçesi Yeni Mahalle ve ASKİ Su Pompalarına 09:00-16:00 saatleri arasında, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi 74098, 74094 ve 74102 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Bahçeşehir ve Yeni mahalleleri ile Anemon Otel, Gazeteciler Sitesi ve Seyhan Belediyesi Şantiyesine 09:00-12:00 saatleri arasında, Büyük Çıldırım ve Küçük Çıldırım mahallelerine 08:30-15:30 saatleri arasında, Karaisalı ilçesi Eğlence ve Torunsolaklı mahalleleri ile ASKİ Su Pompası, İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları ve Sağlık Ocağına 09:00-17:00 saatleri arasında, Karakılıç Mahallesi Çakıt HES ve Hacılı Mahallesi Ahmetli HES’e 11:00-16:00 saatleri arasında, Pozantı ilçesi Kamışlı Köyüne 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Karataş ilçesi Karşıyaka Mahallesi ile Deniz Kuvvetleri Radar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Maliye Tesisleri Kampı, Palmiye Sitesi, Sağlık Sitesi, Severoğlu Sitesi, Esentepe Sitesi, Saklı Cennet Restorant, Harb-iş Sitesi, Mercanlı Sitesi ve Adova Sitesi 08:30-17:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Kozan ilçesi Arslanpaşa Mahallesi Narçiçeği, Ersoy veMemi Köyü sokakları ile Tavşantepe Mahallesi 08:30-11:30 saatleri arasında, Duraluşağı Mahallesine, Doğanalanı Mahallesi Sarıağaç Sokak 09:00-14:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Tufanbeyli ilçesi Doğanlı Mahallesi Kanal ve Tepe sokaklara 09:00-12:00 saatleri arasında, Saimbeyli ilçesi Karakuyu Mahallesi Sülmen Sokağa 09:00-15:00 saatleri arasında, Feke ilçesi Ortaköy Mahallesi Merkez Sokağa 09:00-14:00 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Sarıbahçe Mahallesine, Namık Kemal Mahallesine 08:30-17:30 saatleri arasında, Modernevler Mahallesine 09:00-18:00 saatleri arasında, Yüreğir ilçesi Sakızlı Mahallesine 10:00-11:00 saatleri arasında, Kayarlı Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Pekmezli ve Sazak Mahallesine 13:00-14:00 saatleri arasında, Atakent Mahallesi 2242, 2239 ve 2243 sokaklara 09:00-11:30 saatleri arasında, Atakent Mahallesi 2238 ve 2239 sokaklara 12:00-14:00 saatleri arasında, Atakent Mahallesi 2283, 2289 ve 2284 sokaklara 14:30-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. 

Etiketler: adana, elektrik kesintileri


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