Diğer
Kategoriler

Adana’nın 3 ilçesinde elektrik kesintisi

Adana’nın Karataş, Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Adananın 3 ilçesinde elektrik kesintisi

18 Ocak 2017 11:28

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Ocak Cuma günü, Karataş ilçesi Yassıveren, Meletmez, Dolaplı, Çavuşlu, Karagöçer, Sarımsak, Kapı, Tuzla, Tabaklar, Hasırağacı, Tuzkuyusu, Ataköy, Damlapınar ve Yenimurat mahalleleri ile Tuzla İlköğretim Okulu, Jandarma Karakolu, Deniz Kuvvetleri Radar, Aski Pompaları, Turkcell GMS, Vodafone GMS, Tabaklar İlköğretim Okulu, Damlapınar İlköğretim Okulu, Ataköy İlköğretim Okulu, Doğru Tarım ve Akyel İnşaat’a 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Yüreğir ilçesi Çağırkanlı, Cırık, Kadıköy, Gümüşyazı mahalleleri ile Kadıköy İlköğretim Okulu, Gümüşyazı İlköğretim Okulu ve Cırık İlköğretim Okulunda 09:00-14:00 saatleri arasında, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46068, 46120 ve 46088 sokaklarda 10:00-17:00 saatleri arasında, Söğütlü Mahallesi 99001 Sokakta 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak 

Etiketler: adana elektrik kesintisi, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!